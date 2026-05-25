Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, aos 92 anos

Pouco mais de um mês depois de perder o irmão, Oscar Schmidt, Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para comunicar e lamentar a morte da mãe, Janira Schmidt, aos 92 anos. Em carrossel no Instagram, o apresentador compartilhou diversas fotos ao lado da mãe, agradecendo sua presença e criação em sua vida.





"Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu ele na legenda. "O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você."





"Descanse em paz, Dona Janira", concluiu o apresentador.





A morte de Janira acontece cerca de um mês depois da morte de Oscar, que faleceu em 17 de abril por causa de parada cardiorrespiratória. Na ocasião, Tadeu apresentava a reta final do Big Brother Brasil 26 e chegou usar seu tempo no programa para homenagear o irmão.