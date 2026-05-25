Nicolas Cage cita 3 diretores que se recusam a trabalhar com ele; saiba quem são

Estrela de Madden, novo filme de David O. Russell, Nicolas Cage revelou que o cineasta é um dos poucos que ainda aceitam trabalhar com ele mesmo tendo recusado papéis em suas produções no passado. Em entrevista ao New York Times, o ator citou três diretores que já o procuraram no passado, mas que fecharam as portas após não conseguirem escalá-lo.

"A maior parte dos diretores ficam com os sentimentos feridos e param de te ligar", disse Cage. "Isso aconteceu comigo um milhão de vezes. Aconteceu com o Christopher Nolan, com o Woody Allen, com o Paul Thomas Anderson. Eles não me ligam mais."

Segundo ele, Nolan havia lhe oferecido um papel em Insônia, de 2002. "Com Paul Thomas Anderson era um filme bem no começo [da carreira dele]. Nós íamos fazer algo juntos, mas não deu certo." Cage não comentou qual seria a produção de Allen para a qual foi convidado.

Apesar de não ser mais lembrado pelos cineastas vencedores do Oscar, Cage reforça que, mesmo tendo negado participação em filme de Russell "há um milhão de anos", o diretor de Madden "mostrou muita classe" em chamá-lo para o novo filme. "Eu não queria dizer não de novo para ele, porque respeito muito seu talento. E foi uma experiência linda. Gostei de trabalhar com David, gostei de trabalhar com Christian Bale e com John Mulaney. Mas foi um grande desafio."

Com estreia programada para novembro de 2026, Madden narra a história de John Madden, um dos maiores treinadores e comentaristas da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Além de Cage no papel principal, o filme conta ainda com Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney e Sienna Miller.