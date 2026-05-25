Argentino é preso por injúria racial contra criança de 7 anos durante passeio de trem em MG

Um argentino de 63 anos foi preso pelo crime de injúria racial cometido contra uma criança de 7 anos durante um passeio de trem entre as cidades de Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais, no domingo, 24. Ele foi levado para uma unidade prisional depois de ter a prisão em flagrante confirmada pela Justiça, informou a Polícia Civil. A defesa dele não foi localizada.

O homem fotografou o menino com o celular e enviou imagens da criança com mensagens racistas para outro contato em um aplicativo de conversas. Em uma delas, o argentino disse que o garoto "é negro, mas muito bonito" e que poderia "levá-lo como escravo". Ele ainda afirma que estava pensando em levar um escravo porque "há muitos" no Brasil.

A mãe do menino, que mora no Rio de Janeiro, conversou com o g1 e afirmou que fazia a primeira viagem em família em outro Estado para comemorar o aniversário dela. A mulher relatou que foi contida por outras pessoas no trem para "não perder a razão". Ela foi avisada do crime por uma passageira que percebeu o homem fazendo registros do menino.

O argentino foi pressionado dentro do trem, e a mulher conseguiu encontrar fotos, vídeos e mensagens com conteúdo racista. Passageiros e a equipe de segurança da Maria Fumaça seguraram o homem até a chegada da Polícia Militar.

"Meu filho está muito assustado. Meu filho está literalmente constrangido com a situação, está quieto, não está legal. Eu vejo meu filho acuado, coagido, um olhar triste. A gente tem que ser forte e vamos manter a denúncia até o final", disse a mãe ao portal de notícias.

A mulher relatou ainda que foram encontrados outros indícios no celular de que o homem possa estar envolvido com o tráfico de crianças. Em nota, a VLI, que administra a Maria Fumaça, repudiou o episódio e disse que a equipe de segurança acionou a PM ao ser informado sobre o crime cometido pelo turista.

Outros casos de racismo envolvendo argentinos

Em abril deste ano, um idoso argentino de 67 anos foi preso em flagrante suspeito de cometer injúria racial contra uma jovem dentro de um supermercado de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

O homem foi detido por agentes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) e da Subdiretoria Técnica de Trânsito (Subtran).

Segundo a vítima - uma mulher de 23 anos -, ela estava à frente do suspeito em uma fila do mercado, aguardando a liberação do caixa, quando o homem começou a reclamar da demora. Houve um desentendimento entre os dois e, durante a discussão, o idoso fez xingamentos de cunho racista contra a jovem.

Outro argentino que também estava na fila teria ficado indignado com a situação e acionado guardas municipais, que faziam uma patrulha na região. Os guardas detiveram o idoso e o levaram até a 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada e ele ficou detido. O suspeito relatou na delegacia que reside no Brasil há pelo menos dois anos. A defesa dele não foi localizada.

Em janeiro, a argentina Agostina Páez, de 29 anos, foi detida ao fazer gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, zona sul da capital fluminense, após discordar do valor da conta.