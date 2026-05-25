Xuxa mostra relíquias do seu acervo e revela detalhe da turnê 'O Último Voo da Nave'

"Eu quero realmente ver as pessoas virarem crianças de novo." Foi assim que Xuxa Meneghel resumiu o que espera para O Último Voo da Nave, turnê que marca seu reencontro com fãs de diferentes gerações e promete transformar nostalgia em espetáculo. Em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 24, a apresentadora revelou detalhes inéditos da produção, mostrou objetos históricos guardados ao longo da carreira e falou sobre a emoção de voltar aos palcos.

A estreia da turnê será em julho, em São Paulo. Depois ela segue para outras cidades do Brasil e também para o exterior. Segundo Xuxa, a ideia é criar uma experiência afetiva para famílias, reunindo desde quem cresceu assistindo aos programas da Rainha dos Baixinhos até crianças que hoje conhecem sua história pelas outras gerações.

Entre os destaques da turnê está a nova versão da famosa nave que marcou época na televisão brasileira. A estrutura, construída em Amsterdã, terá o dobro do tamanho da original e será utilizada em uma proposta imersiva: agora, a nave poderá "sobrevoar" o público durante os shows em um palco 360 graus.

"Ela vai fazer esse voo enlouquecedor", contou Xuxa ao Fantástico.

A direção artística do espetáculo é assinada por Kley Tarcitano, ex-baixinho da Xuxa que atualmente trabalha nos Estados Unidos e já participou de projetos envolvendo Jennifer Lopez e apresentações do intervalo do Super Bowl.

Xuxa mostra seu acervo

Além dos detalhes da nova turnê, Xuxa também abriu pela primeira vez um acervo pessoal com cerca de 1.200 itens catalogados que ajudam a reconstruir diferentes fases de sua trajetória artística. Figurinos icônicos, roupas das Paquitas, botas, discos, capas de revista e lembranças envolvendo Sasha Meneghel fazem parte da coleção organizada por sua irmã, Solange Meneghel.

"Cada vez que eu toco nela parece que você entra num túnel do tempo", disse ao revisitar algumas peças.

Aos 63 anos, a apresentadora revelou que vem retomando exercícios, pilates e ensaios para acompanhar o ritmo das apresentações. A turnê ainda contará com músicas que nunca foram cantadas ao vivo e participações especiais de ex-paquitas.

"Vou ter que aprender de novo as coreografias, vou ter que dançar", brincou.

Datas da turnê da Xuxa

O Último Voo da Nave estreia nos dias 25 e 31 de julho em São Paulo. Depois, segue para Curitiba em 26 de setembro, em seguida em Belo Horizonte dia 14 de novembro até chegar ao encerramento no Maracanã, previsto para o dia 20 dezembro.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com preços que variam entre R$ 97 e R$ 1.495 dependendo do setor escolhido e da modalidade de ingresso, como meia-entrada, entrada social ou inteira.