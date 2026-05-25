Spotify e Universal Music anunciam acordo para covers e remixes com IA feitos por fãs

O Spotify e a Universal Music anunciaram um acordo que permite à plataforma de streaming usar uma ferramenta que dá aos fãs a chance de criar remixes de diversos artistas, utilizando-se de inteligência artificial. A informação é da Variety.

A novidade "abrirá novas fontes de receita e novas maneiras de impulsionar a descoberta", diz a plataforma.

Ainda, haverá uma "criação no qual artistas e compositores podem compartilhar diretamente o valor gerado por meio de covers e remixes licenciados com tecnologia de inteligência artificial na plataforma Spotify".

A ideia da novidade é estar disponível como uma oferta paga para os usuários Premium. Dessa forma, seria um mecanismo de gerar uma renda extra para os artistas.