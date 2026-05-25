Entrevistas históricas de Gilberto Gil serão reunidas em novo livro

Gilberto Gil vai ganhar um novo livro pelas mãos do jornalista e escritor gaúcho Juarez Fonseca. O projeto da editora Memorabilia tem lançamento previsto para o fim de junho e está em fase de captação de recursos via financiamento coletivo pelo site Catarse.

Ao longo de mais de 50 anos, Juarez entrevistou o músico baiano em diferentes momentos de sua trajetória. O livro, intitulado Gilberto Gil - O Tempo é o Nada que é Tudo, traça uma linha que se estende de 1972 a 2026, através de diversos contextos - álbuns, shows, recortes filosóficos e políticos - e forja um painel do pensamento de Gil e de sua obra.

Parte do material já circulou em jornais, revistas e sites, sendo agora reunido nesta extensa biografia. O apoio financeiro ao projeto garante benefícios como exemplares autografados, marcadores temáticos e participações em conversas com o autor.

Neste ano, Gil se aposentou dos palcos com a turnê de sucesso Tempo Rei. O artista, porém, tem show agendado no festival Rock In Rio, em setembro.