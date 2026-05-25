Bombeiros e Marinha procuram casal que desapareceu durante passeio de moto aquática no litoral

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil realizam buscas nesta segunda-feira, 25, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, por um casal que saiu para um passeio em uma moto aquática e está desaparecido desde o domingo, 24.

A moto aquática utilizada foi encontrada, mas, até o momento, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, e Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26, seguem desaparecidos.

Os dois teriam saído com uma moto aquática nas proximidades da Praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, e não retornaram ao ponto de origem. Eles estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha.

À noite, os amigos do casal iniciaram buscas, posteriormente com apoio de pescadores, dos bombeiros e da Marinha. Os amigos mantiveram contato com as autoridades durante a madrugada.

Segundo relato dos envolvidos nas buscas, o celular de um dos desaparecidos permaneceu no interior da moto aquática, mas a baixa carga da bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.

As buscas prosseguem nesta segunda-feira, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e empregando barcos de resgate e militares especializados em operações no mar.