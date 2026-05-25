'Quem Ama Cuida': veja o que aconteceu de mais importante na primeira semana da novela

A nova novela das nove Quem Ama Cuida estreou na Globo na última segunda-feira, 18. Com Letícia Colin, Chay Suede e Tony Ramos em seu elenco, o folhetim traz ainda Antônio Fagundes de volta à televisão.
A primeira semana da novela se encerrou e o público já pôde conhecer alguns personagens e tramas. Confira abaixo os principais acontecimentos dos capítulos iniciais de Quem Ama Cuida.
Tragédia com Adriana e Carlos
As fortes chuvas acabam por impactar a vida de Adriana, personagem de Letícia Colin, para sempre. Seu marido Carlos (Jesuíta Barbosa) é levado pela correnteza e morre no acidente.
Adriana e Arthur: encontros e conflitos
Adriana conhece Arthur (Antonio Fagundes) ao acaso, enquanto ajudava-o durante um assalto. Desde o início, os dois têm desentendimentos. Ao chegar em uma entrevista de emprego, ela descobre que ele é o contratante. Apesar dos atritos, Arthur a contrata como fisioterapeuta.
Após uma demissão, Arthur contrata Adriana novamente e ele passa a ajudar a mulher e sua família, mantendo-os abrigados em sua casa, o que desagrada Pilar (Isabel Teixeira). Irmã de Arthur, ela acusa Adriana e seus familiares de terem invadido a propriedade.
Pedro, Bruna e Adriana
Pedro (Chay Suede) namora Bruna (Fernanda Marques). A mãe dela, Carmita (Deborah Evelyn) mente para o genro e diz que a filha está grávida, e Bruna mantém a mentira, por conta da relação empolgada de Pedro. Mas começa a se desenhar um triângulo amoroso: após encontrar a pulseira de Adriana, que a ganhou de presente de Carlos, Pedro guarda o acessório, devolvendo-a posteriormente.
A fortuna de Arthur
Na tentativa de assumir o controle dos bens de Arthur, Pilar move um processo de interdição contra ele. Apesar de laudos comprovando o bem-estar e sanidade dele, a irmã consegue o que quer, e Arthur é sabotado durante a audiência ao passar mal com tranquilizantes que lhe foram dados.