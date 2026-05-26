Depoimentos para os jurados

O julgamento avança, hoje, para a etapa mais aguardada: os depoimentos diante dos jurados. A previsão é que sejam ouvidos os delegados Henrique Damasceno e Ana Carolina. O perito Luiz Carlos Prestes também pode ser chamado hoje, dependendo do andamento das oitivas.

Já a médica do Hospital Barra D'Or que falaria hoje em juízo teve o depoimento remarcado para amanhã (27). Ao todo, 27 testemunhas devem passar pelo tribunal. Depois dos depoimentos e esclarecimentos técnicos, acusação e defesa apresentarão os debates finais antes da votação do Conselho de Sentença.