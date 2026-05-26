Ônibus invade casa e deixa feridos na zona oeste de SP

Um ônibus municipal colidiu com uma casa na região da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 26. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Denis Chaudet, no Jardim Jaqueline, por volta das 06h20.

A corporação informou que há vítimas no local. Segundo o jornal Bom Dia SP, da TV Globo, são ao menos oito pessoas feridas. Não se sabe ainda sobre a gravidade dos ferimentos. O helicóptero Águia da PM foi acionado para o transporte de feridos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro.

Procurada, a SPTrans afirmou, em nota, que o caso envolveu um ônibus da Alfa Rodobus que operava a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria - Hospital das Clínicas e que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência. Segundo a empresa, por causa do acidente, os ônibus da linha estão sendo desviados nos dois sentidos.

Imagens do local mostram que a colisão derrubou parte da entrada do imóvel.