Jovens de Rio das Ostras brilham no tatame e conquistam oito medalhas em competição estadual

Rio das Ostras - Talento, disciplina e superação marcaram a participação da equipe Fênix/Senshi de Rio das Ostras na 2ª etapa da Liga Fluminense de Judô, disputada no último domingo (24), em São Gonçalo. Os atletas da cidade voltaram para casa com um desempenho de destaque e oito medalhas conquistadas, consolidando o crescimento do judô riostrense no cenário estadual.



A competição reuniu atletas de diferentes municípios do estado e contou com disputas intensas em várias categorias. Mesmo diante do alto nível técnico, os representantes de Rio das Ostras mostraram força no tatame e protagonizaram uma campanha expressiva.



Entre os grandes nomes da delegação estiveram Ágatha Nogueira, Pedro Brandão e Kyara Moura, que conquistaram medalha de ouro tanto na categoria Cadete quanto na Sênior. Os resultados chamaram atenção pela consistência e pelo domínio demonstrado durante as lutas.



Kaio Dias e Ana Brandão também garantiram lugar no pódio, conquistando medalhas de prata na categoria Sub-15 e reforçando o desempenho coletivo da equipe.



Ao fim da competição, o saldo foi de seis medalhas de ouro e duas de prata, resultado comemorado pelos atletas, familiares e integrantes da comissão técnica.



O trabalho desenvolvido pelo sensei Luiz Miguel também foi destacado após o torneio. Responsável pela preparação da equipe, o treinador vem acumulando resultados importantes e fortalecendo o esporte entre crianças e adolescentes da região.



Mais do que medalhas, a participação da equipe simbolizou dedicação, incentivo ao esporte e oportunidades para jovens atletas que encontram no judô um caminho de disciplina, autoestima e transformação pessoal.









