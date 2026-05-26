Conheça outros seis artistas que, como Alice Carvalho, também são escritores

No ar em Guerreiros do Sol e Cangaço Novo e destaque de O Agente Secreto, Alice Carvalho levou seu sucesso para além das telas. Aos 29 anos, atriz também é escritora, com três livros lançados entre 2015 e 2024, o mais recente sendo Inkubus, originalmente escrito para o teatro e transformado em romance pela artista.

Obviamente, Alice não é a única artista a mergulhar na literatura. A comunidade, de modo geral, gosta de se aventurar em outras artes que não sejam necessariamente aquelas que os tornaram famosos. Jim Carrey, por exemplo, já pintou diversos quadros e compartilha suas pinturas nas redes sociais. Já Gerard Way, líder da banda emo My Chemical Romance, escreveu muitas HQs de sucesso, incluindo The Umbrella Academy, que virou série na Netflix.

Abaixo, você confere outros seis artistas que, em paralelo às suas carreiras "principais", também focaram a criatividade nas páginas:

Fernanda Torres

Indicada ao Oscar por Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres tem três livros publicados. O primeiro, Fim, foi lançado em 2013 e acompanha um grupo de amigos no Rio de Janeiro, que relembra momentos marcantes de suas vidas, passando por conquistas e arrependimentos. Sucesso de vendas, a história foi adaptada em 2023 para a TV, em série disponível no Globoplay.

O segundo livro de Fernanda chegou em 2014. Sete Anos é uma coletânea de crônicas escritas pela atriz e originalmente publicadas em diversos jornais e revistas.

Já em 2017, ela publicou A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que acompanha o ator de meia-idade Mário Cardoso, que, após anos de sucesso na TV e no cinema, sofre uma derrocada quando sua montagem de Rei Lear, clássico de William Shakespeare, não sai como planejado.

Dave Grohl

Baterista do Nirvana e líder dos Foo Fighters, Dave Grohl lançou sua autobiografia, O Contador de Histórias, em 2022. Conhecido por sua personalidade extrovertida tanto no palco quanto em entrevistas, o músico narra a própria vida, da saída da escola antes de se formar no Ensino Médio para participar de uma turnê mundial com a banda punk Scream, até a transformação de seu grupo atual ao topo do mundo do rock.

A literatura não é a primeira aventura de Grohl fora da música. O roqueiro já conquistou duas indicações ao Emmy de Melhor Direção por Sound City, documentário sobre um dos estúdios mais emblemáticos de Los Angeles, e Sonic Highways, que narra a viagem dos Foo Fighters por importantes cidades musicais dos Estados Unidos para a gravação do disco homônimo lançado em 2014.

Em 2021, ele lançou What Drives Us, documentário que acompanha duas bandas emergentes enquanto, paralelamente, entrevista grandes músicos sobre seus primeiros anos na estrada.

Jennette McCurdy

Depois de fazer sucesso como atriz mirim em iCarly e Sam e Cat, Jennette McCurdy pegou muitos fãs de surpresa quando se afastou da atuação e lançou, em 2022, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, em que conta sobre as pressões e abusos que sofreu nas mãos da mãe ao longo de sua carreira televisiva. A autobiografia, que rapidamente se tornou um best seller, será adaptada para a televisão, em série estrelada por Jennifer Aniston.

Em 2026, Jennette publicou sua primeira ficção, Metade da Idade Dele. O livro conta a história de Waldo, uma adolescente impulsiva de 17 anos que se apaixona por seu professor de escrita criativa do Ensino Médio, com quem se envolve sexualmente. A trama é comentário sobre a disparidade de idade, maturidade emocional e busca por controle que leva muitos homens a se envolverem com garotas mais novas, inclusive menores de idade.

Lázaro Ramos

Astro de Ó Paí, Ó, Mister Brau e inúmeras novelas, Lázaro Ramos também tem um longo currículo como escritor. Ao longo dos anos, ele assinou diversos livros infantis, como Sinto o que Sinto: Um Passeio Pelos Sentimentos, Descobrindo a Minha História: A Incrível Aventura de Asta e Jaser e Edith e a Velha Sentada.

Em 2017, "Lazinho" lançou Na Minha Pele, reflexão profunda sobre raça, discriminação, empoderamento e família, enquanto compartilha histórias pessoais que moldaram sua vida. Uma sequência, Na Nossa Pele, de 2025, em que ele retoma as discussões do original e conta histórias da mãe, Célia Maria do Sacramento, que morreu quando ele tinha apenas 18 anos.

Em 2022, ele lançou o romance infanto-juvenil Você Não É Invisível, que conta a história de dois irmãos em quarentena e como suas personalidades opostas criaram suas formas de ver e interagir com o mundo ao seu redor.

Chico Buarque

Um dos maiores compositores do Brasil, Chico Buarque é reconhecido mundialmente por seu trabalho na música. Mas outro grande destaque de sua trajetória é a carreira literária, que, ao todo, inclui 10 livros, que incluem diferentes gêneros literários escritos para vários públicos.

Além de títulos criados diretamente para o impresso, como Estorvo (1991), Chapeuzinho Amarelo (1970), Budapeste (2003) e o recente Bambino a Roma (2024), Chico também criou várias histórias para os palcos e que, eventualmente, foram parar nas livrarias, incluindo Roda Viva, Calabar: o Elogio da Traição e Ópera do Malandro. O músico também é responsável pela composição da montagem nacional de Os Saltimbancos, cuja versão se tornou um clássico infantil.

Arnaldo Antunes

Membro original dos Titãs, Arnaldo Antunes é outro músico com um rico catálogo de livros assinados ao longo dos anos. Poeta, ele já escreveu para diferentes públicos, refletindo sobre família, política, música, amor e outros temas, que explora com uma sensibilidade marcante em títulos como Algo Antigo (2021), 2 ou + Corpos no Mesmo Espaço (1997), Psia (1986) e N. D. A. (2010).

Em 2015, Arnaldo se uniu ao ex-colega de Titãs Tony Bellotto para lançar Família, livro infantil que brinca com a universalidade da estrutura familiar, mostrando como muitas relações são universais. No mesmo ano, foi publicado Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, que venceu o Prêmio Jabuti de poesia em 2016.