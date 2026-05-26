Caso Henry: advogado de Jairinho deixa defesa do médico

Rio - Um dos advogados de Jairo Souza Santos Júnior deixou a defesa do ex-vereador no segundo dia do julgamento do caso Henry Borel, nesta terça-feira (26). À imprensa, Sérgio Figueiredo contou que tomou a decisão em protesto e solidariedade ao advogado Fabiano Lopes, que fazia parte da equipe e infartou no último sábado (23).

Nesta segunda-feira (25), a defesa de Jairinho entrou com outro pedido de adiamento do julgamento, que foi negado pela juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri da Capital. O ex-vereador chegou a destituir a equipe de advogados, mas voltou atrás pouco depois . Para Sérgio, a negativa foi uma "falta de consideração" com a situação do advogado doente.

"Ao invés de redesignar esse júri, em razão do principal advogado se encontrar num estado debilitado, com 48% do coração e 30% do rim funcionando, tivemos a continuidade desse julgamento. O que nos causou não só surpresa, mas também a falta de consideração, não só do judiciário, da magistrada, como do promotor, da própria banca de assistência de acusação e da banca da defesa da Monique. Tenho certeza que, se qualquer um ali tivesse infartado, esse júri não ocorreria. Mas porque se tratava da bancada de defesa do Jairo e optaram em continuar com essa com essa audiência", falou.

"Não ia fazer diferença nenhuma aguardar mais um, dois ou três meses. O réu é continuar preso, ele seria julgado e a sociedade teria resposta, seja por uma condenação ou absolvição, mas isso não foi considerado. Completamente transtornado com o que estava acontecendo ontem, tudo aquilo que houve na aquela audiência, eu decidi hoje apresentar uma renúncia por não concordar com o que está acontecendo", afirmou.

Segundo o advogado, Fabiano Lopes estava com o restante da equipe no hotel, discutindo o caso, quando começou a passar mal e foi levado para o hospital. "Existem informações que só o Fabiano teria. Só ele atuou em determinados processos. Como você retira do processo um advogado por conta de uma comorbidade, uma intercorrência que fugiu do controle de qualquer um. O cara infarta no meio de um estudo. Nós estávamos no hotel, no sábado, ele infartou e corremos com ele. Imagina o que aconteceu na cabeça da equipe? Perdeu um colega naquele momento. E ele está cada vez mais debilitado, porque a audiência está correndo normalmente", lamentou.

