Mariah Carey traz show natalino pela primeira vez ao Brasil, em SP e no Rio

Meses depois de assistir à diva no Amazônia Live e no The Town, fãs brasileiros de Mariah Carey terão nova oportunidade de ver a cantora ao vivo no País. A artista trará pela primeira vez ao Brasil o espetáculo Christmas Time, seu show temático de Natal que passará por São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, Mariah se apresenta no Nubank Arena (ex-Allianz Parque) em 17 de novembro. Já o palco natalino do Rio de Janeiro será montado na área externa da Farmasi Arena, no dia 21 do mesmo mês.

Os ingressos para clientes Itaú Private Bank e Personalitté entram em pré-venda nesta quinta-feira, 28, às 10h, que vai até às 10h do dia seguinte, quando os demais clientes do banco terão acesso às entradas, em lote que se encerra no mesmo horário do dia 20. Já a venda geral será aberta em 1º de junho, às 12h.

O anúncio foi revelado pelo Itaú e 30e, realizadores do show de Mariah, em ação especial na Avenida Paulista, principal via de São Paulo. Reproduzindo o meme sobre o "descongelamento" da cantora, que retorna às redes na época do Natal por causa do sucesso de All I Want For Christmas is You, as empresas colocaram um pôster do show em um enorme bloco de gelo, que derreteu ao longo da manhã desta terça-feira, 26.

Divulgada nas redes sociais com apresentação do Porquinho da Paulista, a ação rapidamente foi decifrada pelos fãs de Mariah. Nos comentários do Instagram, diversos internautas celebraram a vinda da cantora ao Brasil.

Após longa residência em Las Vegas, que se estendeu de abril de 2024 a fevereiro de 2025, a diva voltou a fazer shows internacionais, inclusive participando do The Town 2025 e da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que aconteceu em fevereiro, em Milão.

Com uma carreira de sucesso nos anos 1990 e 2000, Mariah volta anualmente às principais paradas musicais em novembro com All I Want For Christmas is You, quando termina a temporada de Dia das Bruxas e os países começam a se preparar para as festas de final de ano.

Serviço - Mariah Carey Christmas Time

São Paulo

Data: 17/11/2026

Local: Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200

Abertura dos portões: 16h

Horário: A definir

Rio de Janeiro

Local: Farmasi Arena, Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ, 22775-040

Abertura dos portões: 16h

Horário: A definir