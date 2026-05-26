Veja o que se sabe sobre a morte de Gabriel Ganley, fisiculturista e influenciador fitness

A morte do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley, de 22 anos, no último sábado, 23, gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva. O jovem era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil. O corpo do atleta foi cremado na segunda-feira, 25, em cerimônia reservada a familiares e amigos.

Ele foi encontrado morto no apartamento onde morava na Mooca, zona leste de São Paulo. Natural do Rio de Janeiro, o atleta estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba (PR) em julho deste ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o corpo de Ganley foi encontrado caído no chão da cozinha por um amigo. "Não foram encontrados sinais aparentes de violência. A perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas)", informou a nota.

Causa da morte

O atestado de óbito do atleta apontou morte súbita por cardiomiopatia hipertrófica, condição que, segundo especialistas, tem origem genética, mas pode ser potencializada pelo uso de anabolizantes e pelo excesso de atividade física. Trata-se da principal causa de morte súbita em atletas jovens, segundo Natália Olivetti, cardiologista do Einstein Hospital Israelita.

A doença é caracterizada pelo espessamento do músculo cardíaco associado à combinação de predisposição genética e fatores ambientais, de acordo com Luiz Augusto Riani Costa, cardiologista e especialista em medicina esportiva da Dasa.

"A cardiomiopatia hipertrófica é a combinação de uma predisposição genética associada a um estímulo ambiental, que pode envolver treinamento de alta intensidade", explica Costa. A prevalência é de cerca de um caso a cada 500 pessoas e a condição costuma ocorrer principalmente entre indivíduos de 20 a 40 anos.

Dois dias sem contato

Familiares e amigos do fisiculturista passaram cerca de dois dias sem conseguir contato com o atleta antes de ele ser encontrado morto em seu apartamento. A informação consta no boletim de ocorrência do caso, registrado pela Polícia Civil.

De acordo com depoimentos prestados à polícia, o último encontro entre Gabriel e um dos amigos ocorreu na noite de quinta-feira, 21, em uma academia da Mooca. Após isso, familiares passaram a relatar dificuldade para falar com o atleta, o que motivou a ida ao apartamento.

Um dos amigos que foi até o imóvel afirmou à polícia que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, quando o atleta apenas dormia e deixava de responder mensagens.

Ao chegarem ao imóvel, os amigos perceberam que as luzes permaneciam acesas e, sem obter resposta, decidiram arrombar a porta com o auxílio de funcionários do condomínio. Ganley foi encontrado caído no chão da cozinha sem sinais vitais.

O boletim aponta que o apartamento estava limpo e organizado no momento da perícia. Durante a análise do imóvel, peritos apreenderam diversos medicamentos classificados preliminarmente como possíveis anabolizantes, que serão encaminhados para investigação pela delegacia responsável pela área.

No fim da tarde de domingo, 24, a mãe do atleta, Clarisse Ganley, falou pela primeira vez sobre a perda do filho. "A partida do nosso bbzinho foi uma fatalidade. Nesse momento de tanta dor, nós, família, amigos, atletas, patrocinadores e treinadores estamos nos apoiando para termos força e conforto em nossos corações", escreveu em publicação em rede social.

Ela também agradeceu a Marcelo Cruz, fisiculturista e preparador físico de Ganley. "Obrigada por tudo, e contamos com você para levar o legado do nosso menino adiante!".

"O Gabriel foi um meteoro. Sua passagem aqui na Terra foi rápida, intensa e indescritível. Ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs, aos amigos, à família e, sobretudo, ao fisiculturismo. Sua garra, seu carisma, sua energia e sua forma de engolir a vida jamais se apagarão. O legado Ganley permanecerá vivo dentro de cada um de vocês, que tornaram possível a realização do sonho de um moleque carioca, que desde pequeno dizia pra mãe que ia ser imenso", concluiu.

Quem era Gabriel Ganley

Ganley Ganley era um fenômeno nas redes sociais e cresceu publicando conteúdos para motivar jovens a fazerem exercícios e documentando a rotina de alta performance no esporte.

No Instagram, acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores, enquanto no TikTok somava cerca de 1,1 milhão de usuários acompanhando seus conteúdos diariamente. Além do trabalho nas redes sociais, ele cursou até o quinto período do curso de educação física na UFRJ.

Ganley integrou o time de atletas da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Por ser jovem, seu apelido era "bbzinho".