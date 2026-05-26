'Quem Ama Cuida': quando Arthur Brandão morre na novela? Veja como será o capítulo

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem uma reviravolta intensa com a morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). O empresário será assassinado logo após seu casamento com Adriana (Leticia Colin), em uma sequência marcada por apagão, tensão familiar e uma série de suspeitos.

A tragédia mudará completamente os rumos da novela e transformará Adriana na principal acusada do crime. Além disso, uma fala comprometedora de Tiago (Gui Ferraz) dias antes do assassinato começará a ganhar força durante a investigação: "O único jeito de eu subir nessa empresa é com a morte do Arthur".

Quando o capítulo da morte de Arthur Brandão vai ao ar?

A morte de Arthur Brandão irá ao ar no capítulo da próxima segunda-feira, 1º de junho.

Antes da tragédia, o clima da festa já será marcado por desconforto e conflitos familiares. Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges), por exemplo, demonstrarão reprovação ao relacionamento, enquanto Pedro (Chay Suede) ficará abalado ao descobrir que Adriana é a mulher que está prestes a se casar com o milionário.

No meio da celebração, um apagão misterioso atingirá o prédio onde acontece a festa. Pouco depois da falta de energia, Adriana encontrará Arthur caído na calçada do edifício.

Quem matou Arthur Brandão?

Nos capítulos seguintes, a perícia apontará que Arthur foi empurrado da cobertura, e a polícia passará a tratar o caso como homicídio.

A partir daí, praticamente toda a família Brandão entrará na lista de suspeitos. Pilar começará a acusar Adriana diretamente, enquanto Ulisses esconderá informações sobre onde estava na noite do crime. Tiago também passará a despertar desconfiança por causa da frase dita antes da tragédia.

Os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto apostam agora em um clássico "quem matou?" para movimentar a trama nas próximas semanas.