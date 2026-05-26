Roland Garros: Bia Haddad e Demoliner vencem estreias nas duplas

Ao fim de 2h15min de embate, a dupla Brasil-Rússia ganhou por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 2/6 6/2. As adversárias na próxima rodada serão as vencedoras do confronto entre as indonésias Janice Tjen e Aldila Sutjiadi contra a dupla da tcheca Marie Bouxková com a espanhola Sara Sorribes, que jogam na próxima quinta (28).
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O dia também foi bom para a parceria do brasileiro Demoliner com o indiano Sriram Balaji. Eles despacharam a dupla do alemão Constantin Frantzen com o holandês Robin Haase com vitória por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/3). Os rivais sairão do duelo desta quarta (27), a partir das 9h30 (horário de Brasília) entre os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner contra os cabeças de chave número 9 - Guido Andreozzi (Argentina) e Manuel Guinard (França).
O brasil conta com representantes em outras cinco duplas que estrearão na quarta (26) e na quinta (27). Veja programação ao fim do texto.
João Fonseca disputa 2ª rodada nesta quarta
Após uma estreia impecável, o carioca João Fonseca entra em quadra a partir das 10h desta quarta (27) pela segunda rodada da chave de simples de Roland Garros. Cabeça de chave número 28, o brasileiro de 19 anos terá pela frente o croata Dino Prizmic, de 20 anos, atual 72º colocado no ranking mundial. Prizmic eliminou na estreia o norte-americano Michael Zheng (146º) e desbancou recentemente o número 5 do mundo, o norte-americano Ben Shelton (na segunda rodada do Masters 1000 de Madri) e o multicampeão sérvio Novak Djokovic (5º) na segunda rodada do Masters de Roma.
Estreias de brasileiros nas duplas
QUARTA-FEIRA (27)
Feminina
6h - Luisa Stefani e Gabriela Gabrowski (Canadá) x Maia Lumsden (Grã-Bretanha) e Isabelle Haverlag (Países Baixos);
Masculina
6h – Rafael Matos e Orlando Luz x André Göransson (Suécia) e Evan King (EUA);
6h – Fernando Romboli e John-Patrick Smith (Austrália) x Rabien Rebout (França) e Sadio Doumbia (França);
QUINTA (28)
Feminina
Sem horário definido – Ingrid Gamarra Martins e Solana Sierra (Argentina) x Alexandra Panova (Rússia) e Harriet Dart (Grã-Bretanha)
Masculina
Sem horário definido - Marcelo Melo e Andrés Molteni (Argentina) x Neal Skupski (Grã-Bretanha) e Christian Harrison (EUA)