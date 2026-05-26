Jovem é resgatada após desaparecer em passeio de moto aquática ficou 40 horas em alto mar

Um vídeo do Grupamento de Bombeiros Marítimo mostra o momento em que Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, é resgatada após ser encontrada por pescadores, retirada do mar e levada para uma ambulância. Bruna ficou cerca de 40 horas desaparecida no mar, entre a tarde de domingo, 24, e a manhã desta terça-feira, 26.

Bruna saiu para o mar com um amigo, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que ainda está desaparecido e é procurado pelos Bombeiros e pela Marinha do Brasil. Os dois estavam em uma confraternização com amigos numa lancha no domingo e saíram para um passeio numa moto aquática.

Quando os dois demoraram a retornar, os amigos que estavam na festa deram início às buscas. A moto aquática foi encontrada na manhã de segunda-feira, 25, pela Marinha. Na manhã desta terça, Bruna foi localizada por pescadores próxima ao litoral paulista.

Segundo a prefeitura de Ilhabela, Bruna está no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, na cidade, onde deu entrada estável e respirando bem. De acordo com a postagem do município nas redes sociais, a jovem não apresenta sinais clínicos de risco iminente de vida e permanece em avaliação médica, aguardando a conclusão dos exames iniciais e recebendo os cuidados necessários.

Beatriz Luz, companheira de Bruna, afirmou que ela nunca tinha andado numa moto aquática antes do último domingo. "Ela nunca chegou a andar. Era a primeira vez", afirmou em entrevista ao canal de TV Rede Vanguarda.

Beatriz relatou o estado emocional da família após o resgate. "Tá todo mundo aliviado. A mãe, o pai dela, o irmão, todo mundo estava muito preocupado. É momento de agradecer a Deus. Ela está estável. O médico falou, fez os exames. Ela está bem, está falando de boa, está conversando", afirmou. Bruna mora com Beatriz e com a filha de 4 anos.

As buscas por Dheoge seguem, com coordenação da Marinha e cooperação dos Bombeiros, com a utilização de barcos e aeronaves. Foi emitido um alerta a todas as embarcações que navegam na região para que redobrem a atenção quanto à possível visualização de pessoas perdidas na superfície do mar.