Globoplay terá documentário sobre tragédia da Voepass e 1º projeto de Walter Salles após Oscar

Ainda este ano, uma série de documentários sobre temas de interesse público estreia no Globoplay. As produções foram anunciadas durante um painel promovido pela Globo, Documentário Além da Tela, no Rio2C nesta terça, 26.

Produções sobre a tragédia da Voepass e o jogador Sócrates serão disponibilizadas em 2026. Sócrates é tema do primeiro projeto de Walter Salles após a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar no ano passado. Casos famosos da ufologia brasileira também serão tema de uma produção.

O serviço de streaming ainda confirmou a estreia da série documental Meu Nome é Preta, sobre a cantora Preta Gil, que ocorre em julho. Confira os detalhes de cada produção mais abaixo.

A mesa teve a participação dos jornalistas Pedro Bial e Paulo Renato Soares, da roteirista e diretora Camila Appel e de Patricia Koslinski, head de curadoria de conteúdo de não-ficção no Globoplay. "O pioneirismo do Brasil no gênero de documentário não é reconhecido", disse Bial durante o painel.

Sem citar o tema da produção, Paulo Renato Soares ainda anunciou que o jornalismo da Globo terá uma parceria inédita com a rede britânica BBC, com estreia ainda neste ano.

Veja abaixo os documentários anunciados:

'Meu Nome é Preta'

Com quatro episódios, a produção vai contar toda a história de Preta Gil, desde o nascimento da cantora até a consagração como ícone brasileiro. As gravações ocorreram em Salvador, quando Preta foi celebrada durante o carnaval, e incluem entrevistas com Gilberto Gil. A direção é de Mini Kerti; a produção, de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa; e o roteiro, de Victor Nascimento. A produção associada é de Flora Gil.

'Sócrates Brasileiro'

O documentário marca o retorno de Walter Salles como diretor após a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar. Em formato de série documental e com estreia prevista para setembro, a produção vai narrar a história de Sócrates, ídolo do esporte brasileiro e do Corinthians. Sócrates Brasileiro é uma coprodução entre a VideoFilmes, Anonymous e o Esporte da Globo.

'Voepass'

O documentário vai explorar tanto o acidente aéreo, que deixou 62 mortos em 2024, quanto as falhas estruturais expostas no setor de aviação após a tragédia. A estreia é prevista para agosto.

'Arquivos do Céu'

A produção vai revelar os bastidores dos casos mais famosos da ufologia brasileira. Ainda não há data de estreia.

*A repórter viajou a convite da organização do Rio2C