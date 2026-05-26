Morre aos 55 anos Rene Belmonte, roteirista de 'Se Eu Fosse Você' e 'De Pernas Pro Ar'

Morreu aos 55 anos na noite desta segunda-feira, 25, o roteirista Rene Belmonte. Conhecido por seu envolvimento em projetos como a versão brasileira de Rebelde e os filmes de Se Eu Fosse Você, o autor não teve a causa da morte divulgada.

Nas redes sociais, amigos e admiradores ficaram comovidos com a morte de Belmonte, divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo. "Que você faça uma linda passagem", escreveu o diretor Hsu Chien. "Todo meu amor à família e aos amigos desse cara incrível e talentoso", solidarizou-se Marcelo Serrado. "Viva Rene!", clamou Rafael Infante.

Em nota, a Abra (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) lamentou o falecimento de Belmonte.

"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita - sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida (...) Para além dos títulos, fica a presença de um autor que ajudou a escrever uma parte importante da nossa memória audiovisual. O colega de profissão, o parceiro de criação, o homem de humor, movimento e afeto."

Quem foi Rene Belmonte?

Rene ganhou destaque como roteirista em seus trabalhos na Rede Globo, em que escreveu para programas como Sob Nova Direção, Guerra e Paz e A Lei e o Crime. No canal pago AXN, assinou a criação da série dramática Santo Forte, ao lado de Marc Bechar. Também escreveu para a versão brasileira de Rebelde, da Record.

Nos cinemas, entre os seus grandes trabalhos estão os filmes Se Eu Fosse Você e Se Eu Fosse Você 2, Assalto ao Banco Central e De Pernas Pro Ar 3.

Mais recentemente, vinha construindo caminhos no teatro e na direção de curtas-metragens. Em um de seus trabalhos mais recentes, escreveu o curta Originários, dirigido por Oscar Francisco. Ele deixa o filho Theo, de 18 anos.