Repórter pergunta o que mulher faria com prêmio milionário e recebe resposta inusitada

O repórter Mateus Massena, da TV Bahia, afiliada baiana da Rede Globo, viveu uma situação inusitada nesta terça-feira, 26. Durante uma entrada ao vivo para o programa Bahia Meio Dia, o repórter fez uma entrevista que viralizou nas redes sociais.

Massena conversava com pessoas em frente a uma lotérica na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, de onde saiu uma aposta da Lotomania que faturou R$ 8,9 milhões em sorteio realizado nesta segunda, 25. Quando perguntou a uma mulher o que ela faria caso ganhasse o prêmio, ele ouviu a resposta que menos esperava.

"Eu comprava tudo de bomba para estourar no mundo todo, fazia uma guerra mundial. Nós estamos merecendo isso", declarou a senhora, que não foi identificada.

Quase sem reação diante da resposta, o repórter questionou: "Para que isso? Não vai aproveitar o São João, não?".

A mulher, no entanto, nega: "Que aproveitar nada! Não tem mais 'aproveito' de nada na vida não".

Nas redes, as pessoas se divertiram com a cena. "Que batalha espiritual essa senhora está vivendo", riu uma. "O medo agora é dela jogar e ganhar", comentou outra. O próprio repórter riu da situação em suas redes sociais, compartilhando vários cortes do vídeo publicados por perfis no Instagram.