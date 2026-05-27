Busca da PF há 10 dias

Essa não é a primeira vez que o ex-governador foi alvo da Polícia Federal. Em 15 de maio passado, agentes também estiveram no apartamento de Castro. Na ocasião, a ação investigava a atuação do Grupo Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para esconder bens e movimentar recursos ao exterior.

Na residência, um celular e um tablet foram apreendidos. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio, São Paulo e Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal.