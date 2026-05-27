Defesa afirma que não teve acesso à decisão do STF

Na manhã de ontem, o advogado Carlo Luchione informou que acompanhou as buscas na casa de Castro, mas que ainda não teve acesso a decisão do ministro André Mendonça, do STF.

"Eles apreenderam um telefone que ele teve que adquirir depois da última busca e apreensão e um telefone antigo, sem uso. Ele estava com a esposa e a sogra. As buscas não tiveram nenhuma intercorrência", explicou Luchione. A defesa disse que estuda quais medidas serão tomadas a partir de agora.

"Estamos tentando entender o que aconteceu, não tivemos acesso ainda a decisão e assim que tivermos vamos tomar as medidas necessárias. Nós precisamos entender a investigação, o que ela aponta. E, na verdade, R$ 1 bilhão está em questão, os outros R$ 2 bilhões foram recuperados, diminuindo o prejuízo, e agora vamos aguardar o que temos para saber que medida tomar", acrescentou.