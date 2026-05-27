Homem é suspeito de matar ex-companheira a tiros no Tremembé, zona norte de SP

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher foi morta a tiros na noite da terça-feira, 26, no Tremembé, zona norte de São Paulo. O ex-companheiro da vítima, apontado como o principal suspeito do crime, é procurado.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou, em nota, que a mulher, Letícia Alves de Oliveira, de 26 anos, foi baleada pelo ex-companheiro, identificado como Raimundo Nonato Ferreira da Silva, de 52, na casa onde morava, na Rua Baltazar Aguila.

A defesa do suspeito não foi localizada.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher ferida. O resgate chegou a ser chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

Segundo a SSP, Silva fugiu logo após os disparos. Ele ainda não foi localizado e é procurado pelas autoridades. Dois celulares foram apreendidos.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e localização/apreensão de objeto no 73° Distrito Policial, do Jaçanã.

Dados da SSP mostram que o Estado de São Paulo registrou 55 feminicídios nos dois primeiros meses deste ano, o equivalente a um caso a cada 25 horas.

Trata-se do maior índice desse tipo de crime para um primeiro bimestre desde 2018, quando a pasta passou a divulgar os dados em suas estatísticas criminais.