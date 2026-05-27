Sonia Abrão na 'Casa do Patrão': veja como foi a participação da apresentadora no reality

A manhã desta quarta-feira, 27, começou agitada na Casa do Patrão. A chegada de Sonia Abrão ao confinamento mexeu com o emocional dos participantes. Conhecida pelo jeito espontâneo e pelas opiniões afiadas, a apresentadora entrou na casa para comandar uma série de dinâmicas.

Além da tradicional brincadeira da "geladeira", Sonia também abriu espaço para o "Cantinho da Fofoca", incentivando revelações e comentários sobre situações que vêm repercutindo dentro do confinamento.

A jornalista ainda aproveitou o encontro para questionar alguns participantes sobre atitudes específicas no jogo, trazendo à tona conflitos, estratégias e comportamentos que estavam gerando desconforto entre os moradores da casa.

Geladeira e indiretas

Uma das brincadeiras comandadas por Sonia Abrão foi a tradicional dinâmica da "geladeira". Na atividade, os participantes precisavam escolher quem "colocariam na geladeira", expressão usada para indicar alguém que deveria "esfriar a cabeça", ficar mais isolado no jogo ou até receber uma espécie de castigo simbólico por atitudes recentes dentro da casa.

A proposta rapidamente abriu espaço para indiretas, justificativas e trocas de farpas entre os confinados, especialmente em um momento em que as alianças já estão fragilizadas pela proximidade de mais uma eliminação.

Além da "geladeira" também teve o "cantinho da fofoca", os participantes aproveitaram para expor situações que vinham incomodando dentro da convivência. Um dos momentos mais comentados aconteceu quando Jackson revelou que havia pessoas escondendo comida na casa.

Atenta à repercussão da declaração, Sonia reagiu imediatamente:" Você sabe quem esconde comida na casa? Você não quer entregar, mas sabe."

Outro assunto levantado por Sonia envolveu João e uma situação recente com Bianca na Casa do Trampo.

A apresentadora questionou o participante sobre o momento em que ele pediu para Bianca lavar um copo imediatamente. Na ocasião, a moradora afirmou que já iria realizar a tarefa, mas João insistiu para que ela lavasse naquele exato momento.

Ao comentar o episódio, João explicou que sua atitude fazia parte de uma estratégia relacionada ao poder que possuía no jogo. Segundo ele, Bianca e o grupo estavam conversando, e sua intenção era interromper aquela interação.

De acordo com o participante, a decisão não teve motivação pessoal, mas foi uma tentativa de mexer na dinâmica entre os aliados adversários.

Convidados especiais têm agitado o jogo

Sonia Abrão é mais um dos nomes convidados pela produção para movimentar a temporada. Antes dela, participantes já receberam visitas de Fabíola Reipert, Márcia Fu e Dudu Camargo, todos envolvidos em ações pensadas para gerar repercussão e estimular conflitos no confinamento.