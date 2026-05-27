Cantor Henrique, da dupla com Juliano, é criticado após puxar o cabelo da esposa em vídeo

O sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, está envolvido em uma polêmica que surgiu após ele aparecer puxando o cabelo da esposa, Amanda Vasconcelos, em um vídeo que circula nas redes sociais.

O flagra aconteceu durante uma festa, e o momento foi publicado no Instagram pelo cantor Eduardinho dos Teclados na noite desta segunda-feira, 25.

No vídeo, Henrique e Amanda acompanham o show na plateia, dançam. Em determinado momento, ele puxa os cabelos da esposa para trás. É possível ver que ela segura a cabeça, mas não parece repreender o marido.

Em um segundo momento do vídeo, é possível observar que Amanda se afasta um pouco de Henrique e arruma o cabelo, preso em um rabo de cavalo. Depois, ele se vira para conversar com outras pessoas. Quando a câmera retorna para Henrique, ela já não é mais vista no quadro. Ele aparece dançando sozinho.

Nos comentários da publicação original, algumas pessoas notaram o acontecido e estranharam. "A mulher do Henrique parece que não gostou dessa puxada", opinou uma. "Foi desnecessário mesmo, ela ficou desconfortável." Já outra se assustou: "Gente, que puxada foi essa na cabeça da mulher que o Henrique deu? Meu pai eterno".

Outra pessoa disse que não é a primeira vez que observa algo do tipo. "Nossa, já é o terceiro vídeo dele puxando o cabelo dela! Acho que ele bebe e não consegue se controlar; ela ficou sem graça arrumando o cabelo." No X, antigo Twitter, algumas pessoas afirmam que foi uma "atitude babaca".

Até o momento, os dois não se manifestaram sobre o ocorrido. Nas redes sociais de Amanda, os comentários aparecem limitados.