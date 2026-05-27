Faustão tem alta adiada e segue internado em SP para 'check-up complementar'

Fausto Silva, o Faustão, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a "realização de um check-up complementar e outros exames de rotina", informou à assessoria de imprensa do apresentador de 76 anos ao Estadão nesta quarta, 27.

Ele havia sido internado no início da semana para realizar a retirada de uma sonda gástrica, pequeno tubo que liga o nariz ou a boca ao estômago e auxilia na alimentação e administração de medicamentos.

A previsão de alta era para a última terça, 26. A equipe do comunicador não confirmou se há nova previsão, mas afirmou que o "protocolo da retirada da sonda gástrica foi concluído com sucesso" e que "está tudo bem e sob controle".

A retirada da sonda gástrica estava programada desde o ano passado. Faustão tem passado por um intenso processo de reabilitação física. Entre 2023 e 2025, ele passou por transplantes de coração, rim e fígado, além de ter enfrentado uma infecção bacteriana.

Desde então, mantém uma rotina mais reservada e focada na recuperação, após décadas dedicadas à televisão brasileira. Ele tem aparecido em registros esporádicos ao lado da família, geralmente sentado em cadeira de rodas, ou, em outros momentos, de pé.