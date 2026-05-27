Polícia Civil investiga se pane em moto aquática levou ao desaparecimento de jovens em Ilhabela

A Polícia Civil de São Paulo investiga o que causou o desaparecimento de um homem e uma mulher que estavam em uma moto aquática no último domingo, 24, em Ilhabela. A mulher, Bruna Damaris Sant'anna da Silva, foi encontrada com vida na terça-feira, 26, enquanto o homem, Dheoge Pereira Bernardino, segue desaparecido. As buscas por ele continuam.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Ilhabela, que segue investigando os fatos e colhendo depoimentos de testemunhas.

Caio Nunes de Miranda, delegado responsável pelo caso, afirmou em entrevista à Rede Vanguarda, afiliada local da Globo, que a hipótese sendo considerada no momento é de que a moto aquática tenha parado de funcionar. O equipamento foi encontrado na segunda-feira, 25, e encaminhado para perícia.

"Pelo que eu soube, pelo que eu apurei, ainda não é nada oficial, tendo em vista que a embarcação, o jet ski, está para fins periciais. A embarcação parou no meio do mar, apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, ela começou a afundar, aí eles tiveram que desembarcar e ficaram à deriva todo esse período no mar", disse.

Bruna e Dheoge estavam em uma confraternização em uma lancha quando saíram para o passeio na moto aquática. Quando os amigos que estavam na festa perceberam que eles demoraram a voltar, iniciaram a busca e contataram as autoridades.

"Eu já determinei a oitiva das pessoas que estavam na embarcação e também descobri o nome de outras pessoas que estavam no grupo, que eles estavam numa festividade, para tentar entender a dinâmica", relatou o delegado.

Bruna foi resgatada por dois pescadores, Alex Quintino dos Santos e o filho dele, Allan Quintino dos Santos, por volta das 10h20 da terça-feira. Ela ficou boiando no mar por cerca de 40 horas por causa do colete salva-vidas que usava. Ela não tinha ferimentos graves nem água nos pulmões.

As buscas por Dheoge continuam sendo realizadas por Marinha, Corpo de Bombeiros e Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Foi emitido um alerta a todas as embarcações que navegam na região para que redobrem a atenção quanto à possível visualização de pessoas perdidas na superfície do mar.