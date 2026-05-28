Protesto na BR-101 e RJ-104

Ainda durante a manhã, moradores atearam fogo em pneus às margens da BR-101 em protesto pelas mortes, interditando a via. Segundo a PRF, a situação chegou a ser controlada inicialmente, mas manifestantes permaneceram às margens da rodovia.

No início da tarde, uma nova manifestação foi realizada. Além disso, um ônibus foi sequestrado por criminosos. Segundo passageiros, um homem invadiu o veículo e retirou a chave da ignição. Já na RJ-104, também em São Gonçalo, que dá acesso a comunidade, sofreu interdições, com pneus e objetos nas pistas. O trânsito ficou intenso por horas na região.