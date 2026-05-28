Agentes estão afastados

Ao 'RJTV 1', da TV Globo, a tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, explicou que os agentes estavam na região para prestar apoio a uma empresa de telefonia. "O que vai esclarecer o caso é a perícia, sobre o que o policial poderia ter visto nessa situação. Temos as câmeras corporais e os procedimentos da Delegacia de Homicídios estão em andamento. Todos os policiais estão sendo ouvidos e toda a transparência desse caso será dada tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar", afirmou. Os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados das ruas.