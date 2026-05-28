Ausência de instinto materno

Quando o psiquiatra começou a detalhar a personalidade de Monique Medeiros, a defesa dela tentou impugnar o testemunho, mas o pedido foi rejeitado pela juíza Elizabeth Machado Louro. Para Ribeiro, Monique não apresentou instintos maternos no episódio de agressão anterior à morte do menino.

No caso, ocorrido em fevereiro de 2021, Jairinho se trancou no quarto com a criança, que saiu do local com dor de cabeça e mancando. Monique estava no cabelereiro, mas recebeu mensagens da babá de Henry, contando o fato. "O instinto de preservação materna é um dos mais fortes nos mamíferos e Monique não apresentou esse instinto", disse o psiquiatra.