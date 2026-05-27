Rodrigo Faro na Globo: Apresentador e Susana Vieira vão estar à frente de novo reality

Rodrigo Faro e Susana Vieira vão dividir a apresentação de um reality inédito anunciado pela Rede Globo nesta quarta-feira, 27, durante o Rio2C. A dupla vai estar à frente de Herança em Jogo, programa que estreia ainda este ano no Globoplay.

A emissora não deu muitos detalhes sobre a dinâmica do programa. É a primeira adaptação internacional do reality The Inheritance, distribuído pela All3MediaInternational e adquirido pela Globo.

Em um teaser apresentado durante o evento, Susana adiantou que o reality vai contar com um "herdeiro do dia" e Faro disse que o programa terá um "deserdado" em todos os episódios.

"As barras de ouro ficam com quem cumprir as missões e negociar com os adversários", disse o apresentador no anúncio. "Vai ser um lugar faraônico e eles vão ter que fazer o que eu mandar", completou Susana.

Faro retornou à Globo no ano passado após 16 anos para participar da Dança dos Famosos. Ele deixou a emissora em 2008 e chegou a integrar o elenco de novelas como Malhação e O Cravo e a Rosa.

*A repórter viajou a convite do Rio2C.