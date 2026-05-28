Fluminense avança e Flamengo garante melhor campanha da Libertadores

O destino de ambos foi traçado na noite da última quarta-feira (27). O Fluminense tinha de vencer o Deportivo La Guaira (Venezuela), no Maracanã, e torcer por um tropeço do Bolívar (Bolívia), que receberia o Independiente Rivadavia (Argentina), líder do Grupo C e já classificado à próxima fase.
Apesar de o clube boliviano mandar os jogos no Hernando Siles, em La Paz, o caos político na capital do país causou a transferência da partida para o El Tahuichi, estádio em Santa Cruz de la Sierra, que fica ao nível do mar. Cenário distinto dos 3.650 metros de altitude em que o Bolívar está acostumado a atuar e dar mais trabalho aos adversários.
O Tricolor fez a parte que lhe cabia e derrotou o La Guaira por 3 a 1 no Rio de Janeiro, em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. De quebra, o Bolívar perdeu do Rivadavia pelo mesmo placar, o que garantiu a classificação dos brasileiros em segundo lugar na chave.
Os cariocas abriram o marcador aos nove minutos, com Jefferson Savarino convertendo pênalti cometido pelo volante César da Silva, ao tocar a bola com o braço dentro da área. O também atacante Flabián Londoño empatou no lance seguinte, aos 11, levando duas vezes a melhor sobre a dupla de zaga. Primeiro, dando um chapéu em Jemmes. Depois, aproveitando a sobra do corte de Juan Freytes e mandando para as redes.
Aos 27, Martinelli encontrou o também volante Hércules infiltrando na área pela direita. O camisa 35 recebeu e bateu cruzado, recolocando o Tricolor em vantagem. Na etapa final, o atacante Agustín Canobbio pegou a sobra de uma dividida na área em que o meia Lucho Acosta caiu pedindo pênalti, driblou o zagueiro Diego Osio e chutou na saída do goleiro Cristopher Varela.
O gol mais celebrado no Maracanã, porém, saiu após o apito final. Foi do atacante Sebastian Villa, o segundo da vitória do Rivadavia para cima do Bolívar, anotado aos 45 minutos do segundo tempo em Santa Cruz de la Sierra. Pouco depois, o meia Diego Crego marcou o terceiro dos argentinos e sacramentou a classificação da equipe brasileira.
O resultado no Maracanã levou o Fluminense aos oito pontos e manteve o rival venezuelano na lanterna, com três pontos. Ao Bolívar, que ficou em terceiro, com cinco pontos, restou a disputa de uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, em um confronto eliminatório (playoffs) contra algum dos clubes que ficaram em segundo na fase de grupos do torneio.
Rubro-Negro na liderança geral
Com o triunfo na Bolívia, o Rivadavia foi a 16 pontos, igualando a pontuação atingida pelo Flamengo na última terça-feira (16), quando derrotou o Cusco (Peru) por 3 a 0 no Maracanã, pelo Grupo A. O time argentino, porém, ficou atrás do Rubro-Negro na classificação geral da primeira fase por ter um saldo de gols menor (12 a 9).
Outro resultado que beneficiou o Flamengo na noite de quarta foi a derrota do Rosario Central para o Independiente del Valle, por 1 a 0, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. A equipe argentina, que já estava classificada e poderia ultrapassar o atual campeão da América se ganhasse por quatro gols de diferença, ainda ficou sem a liderança do Grupo H, pois o time equatoriano chegou aos mesmos 13 pontos e passou à frente pelo confronto direto.
A melhor campanha geral significa ao Rubro-Negro ter o mando de campo dos jogos de volta do mata-mata até a semifinal. A decisão, como ocorre desde 2019, será disputada em jogo único. O palco deste ano será o Centenário, em Montevidéu (Uruguai).
Já classificado, Timão decepciona
Se a noite de quarta foi positiva para Flamengo e Fluminense, o mesmo não se pode dizer do Corinthians. Mesmo atuando na Neo Química Arena, o Timão foi superado pelo Platense (Argentina) por 2 a 0.
O time visitante chegou aos dez pontos, avançando às oitavas com a segunda colocação do Grupo E. A liderança da chave é do próprio Alvinegro, que apesar de classificado, está a três jogos sem vencer pela Libertadores.
Os argentinos saíram na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido por Franco Zapiola. O meia do Platense balançou novamente as redes aos 11 do segundo tempo, aproveitando passe errado de Hugo Souza e encobrindo o goleiro corintiano.
Palmeiras e Cruzeiro decidem futuro
Nesta quinta-feira (28), Palmeiras e Cruzeiro podem se juntar ao Flamengo, Fluminense, Corinthians e Mirassol nas oitavas da Libertadores. O Verdão recebe o Junior Barranquilla (Colômbia) no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h (horário de Brasília).
O empate basta para os paulistas, que têm oito pontos, se classificarem no Grupo F. Para ficarem na ponta, além de vencer, será necessária uma derrota do Cerro Porteño, líder da chave, para o Sporting Cristal (Peru) no La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai).
Às 21h30, o Cruzeiro pega o eliminado Barcelona de Guayaquil (Equador) no Mineirão, em Belo Horizonte. Os mineiros, com oito pontos, passam de fase com uma vitória simples.
Em caso de empate ou derrota, os brasileiros torcem para o Boca Juniors (sete pontos) não triunfar sobre a Universidad Católica (Chile) na Bombonera, em Buenos Aires (Argentina). Os chilenos lideram a chave com dez pontos. Se perderem e a Raposa ganhar, o time celeste é quem assume a ponta.
Noite "100%" pela Copa Sul-Americana
Pela Copa Sul-Americana, os quatro times brasileiros que foram a campo na quarta-feira venceram. Destaque ao Atlético-MG, que garantiu vaga direta às oitavas de final ao terminar o Grupo B na liderança graças ao triunfo sobre o Puerto Cabello (Venezuela), por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, com gol do meia Bernard.
Os mineiros foram a dez pontos, dois a mais que o Cienciano (Peru), segundo colocado e que terá que disputar uma fase eliminatória contra um dos times que vierem da Libertadores. Os peruanos empataram por 1 a 1 com o Juventud (Uruguai), que se despediu da competição com os mesmos sete pontos do Puerto Cabello.
Sair de campo vitorioso, porém, não foi suficiente para o Vasco garantir a ponta do Grupo G. Os cariocas fizeram 3 a 0 no Barracas Central (Argentina) em São Januário, no Rio de Janeiro. O atacante Adson (dois) e o meia Johan Rojas marcaram para o Gigante da Colina, que foi a dez pontos - os argentinos terminaram a chave com três pontos, na lanterna.
A liderança ficou com o Olímpia (Paraguai), que venceu o Audax Italiano (Chile) por 3 a 1. Os paraguaios, com 13 pontos, vão direto às oitavas de final, obrigando o Cruzmaltino a encarar os playoffs. O clube chileno, com sete pontos, despediu-se da competição.
O Red Bull Bragantino também estará nos playoffs da Sul-Americana. O Massa Bruta contou com gols dos atacantes Fernando e Isidro Pitta para vencer o Carabobo (Venezuela) por 2 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Com dez pontos, a equipe do interior ficou em segundo no Grupo H, que teve como líder o River Plate (Argentina), com 14 pontos.
Já classificado e com a ponta do Grupo E garantida, o Botafogo assegurou a melhor campanha geral ao derrotar o Caracas (Venezuela) por 3 a 1 no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela (UCV). Os atacantes Kauan Toledo, Joaquín Correa e Chris Gomes balançaram as redes para o Glorioso.
O Alvinegro de General Severiano atingiu 16 pontos, oito a mais que o próprio Caracas. O time venezuelano, segundo colocado da chave, terá o confronto eliminatório contra um adversário oriundo da Libertadores pela frente.
Além de Botafogo e Atlético-MG, o Brasil tem o São Paulo classificado diretamente às oitavas da Sul-Americana. Já Vasco e Bragantino terão a companhia de Grêmio e Santos nos playoffs. O Tricolor gaúcho ficou na segunda posição do Grupo F, liderado pelo Montevideo City Torque (Uruguai), enquanto o Peixe terminou o Grupo D atrás do Deportivo Recoleta (Paraguai).