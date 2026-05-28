Álbum reúne releituras de Hermeto Pascoal e inéditas em sua homenagem

Mais do que uma homenagem, o álbum Hermeto Universal, lançado na semana passada, é uma forma de espalhar o legado do compositor, arranjador e multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal pelo mundo.

Para o músico Gabriel Grossi, um dos responsáveis pelo trabalho, é também um agradecimento pelo apoio que sempre recebeu e pelo aprendizado que teve ao lado de quem considera sua maior referência musical e um padrinho na arte.

“Eu sou um afilhado musical do Hermeto desde os meus 18 anos. O Hermeto me apadrinhou musicalmente. Depois que ele fez a passagem, senti uma necessidade urgente de homenageá-lo”, contou Gabriel Grossi, em entrevista à Agência Brasil.

Considerado um dos maiores músicos de harmônica ou gaita do mundo, Grossi contou que Hermeto o inspirou em vários aspectos.

“É mais que um compositor. É um criador de uma escola musical. A maneira de compor influenciou praticamente todos os músicos instrumentais brasileiros que vieram na sequência”, completou.

Conspiração do destino

O ponto de partida para realizar o álbum foi uma sucessão de coincidências. O pianista francês Laurent Coulondre, reconhecido como um dos principais nomes do jazz europeu contemporâneo, chegou ao Rio de Janeiro justamente no dia do funeral de Hermeto Pascoal.

Emocionado, Coulondre acompanhou as cerimônias de enterro do músico com Gabriel Grossi.

Dois dias depois, Michael League, líder do grupo Snarky Puppy, que estava na cidade, chamou Gabriel para tocar em um show que faria na casa de espetáculos Vivo Rio. Admirador do trabalho do alagoano, Michael dedicou a apresentação a Hermeto.

Os três voltaram a se encontrar na Espanha, por coincidência. Michael mora no país europeu, onde Gabriel tinha uma turnê marcada. Laurent também estava de passagem por lá.

“Foi tudo conspirando para a gente estar junto”, disse Gabriel, acrescentando que fez a parte de produção e arranjos em um trabalho à distância com o pianista francês durante um mês.

Os três se reuniram no estúdio de Michael, na Espanha, e, em dois dias de dezembro do ano passado, gravaram o material com o propósito de difundir o legado de Hermeto Pascoal.

“A gente gravou já pensando nos convidados, que a gente chamou depois de dois meses, e isso foi incrementando o disco. É uma homenagem muito universal mesmo. O Hermeto chamava a música dele de universal”, informou Grossi.

14 faixas

As participações especiais são internacionais em sua maioria, com exceção da cantora brasileira Vanessa Moreno e do percussionista Fábio, filho de Hermeto.

As 14 faixas do disco lançado nas plataformas digitais são releituras de obras de Hermeto e composições inéditas dedicadas a ele.

A lista inclui uma música de grande importância para Gabriel, uma criação dos dois, feita quando as suas filhas gêmeas estavam para nascer. Hermeto batizou a canção com os nomes das meninas: Catarina e Teresa. A faixa encerra o disco de forma simbólica e afetiva.

“Foi um presente da vida. Além de ter o privilégio de poder compor uma música com ele, homenagear as minhas filhas. Um presente gigante”, contou.

As meninas também participam do álbum em uma composição de Gabriel.

“Fiquei harmonizando tudo que falavam, então, além da música que fiz com Hermeto, tem essa que é meio brincando com elas falando, o que o Hermeto chamava de som da aura. Para ele, qualquer ruído, qualquer fala podia ser transformada em música. Elas adoraram.”

Para Gabriel, Hermeto era mestre em quebrar os roteiros, ao fazer as improvisações inesperadas, que surgiam conforme a inspiração no momento.

“É o jeito que ele enxergava a música, que é justamente de desbravar, não ter limites e se arriscar”.

Convidados

Além de ter Gabriel e Laurent na produção e na assinatura dos arranjos, o álbum conta com um elenco internacional de destaque, que inclui a banda de Michael League e o renomado baterista cubano Ruy López Nussa.

O projeto reúne ainda participações especiais de importantes nomes da música instrumental contemporânea, entre eles Chris Potter, Varijashree Venugopal, Ibrahim Maalouf, Jorge Pardo, Baptiste Herbin, Christelle Raquillet, Laura Dausse e Ambre Coulondre Dausse, filha de Laurent.

A releitura de Chorinho Pra Ele, uma das principais referências na obra de Hermeto Pascoal, pelo alto grau de exigência técnica, foi escolhida para abrir o disco.

O começo da série de shows para o lançamento de Hermeto Universal nos palcos está previsto para agosto no Brasil. Na sequência, em 2027, a turnê deve passar por diversos países da Europa.