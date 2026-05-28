Fátima Bernardes desabafa sobre transição para o digital: 'a gente não sabe nada'

Depois de mais de três décadas na televisão, Fátima Bernardes vive uma fase completamente diferente da carreira e, segundo ela, cheia de descobertas. Durante participação no programa Sem Censura, exibido nesta quarta-feira, 27, a jornalista contou que a saída da TV Globo e a entrada no universo digital trouxeram um verdadeiro choque de realidade profissional.





Hoje dedicada ao YouTube e às redes sociais, a apresentadora afirmou que precisou ouvir profissionais mais jovens, entender novas dinâmicas de conteúdo e aceitar que estava entrando em um território totalmente diferente daquele que dominou durante décadas.





Durante a conversa no programa apresentado por Cissa Guimarães, Fátima comentou que a mudança para o ambiente digital exigiu humildade e disposição para aprender.





"Você faz 36 anos de carreira e, quando vai para o digital, tem que ouvir gente super jovem que trabalha com você, apostar nessas dicas e orientações e estar aberto para aprender", afirmou.





Em seguida, a apresentadora resumiu a sensação vivida nesse processo de transição.





"A gente não sabe nada. Acho que isso foi o mais incrível desse período todo", declarou.





Fora da Globo desde 2023, quando comandou sua última temporada do The Voice Brasil, Fátima lançou seu canal no YouTube em maio de 2024. Atualmente, o projeto já reúne mais de 300 mil inscritos.





Segundo a jornalista, a experiência nas plataformas digitais também alterou a forma como o público passou a enxergá-la. Ela explicou que a internet criou uma sensação de proximidade ainda mais intensa com os seguidores.





Maternidade e trigêmeos





Além da carreira, Fátima também falou sobre maternidade durante a entrevista. Ela participou do programa acompanhada da filha Beatriz Bonemer, com quem divide o videocast Cá Entre Nós, publicado no YouTube.





Ao relembrar a criação dos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do casamento com William Bonner, a apresentadora falou sobre o esforço para equilibrar a rotina intensa de trabalho com a presença na vida dos filhos. "Posso não ter sido a melhor mãe do mundo, mas fui a melhor mãe que eu consegui ser", declarou.