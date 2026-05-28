Bebê morre após ser atingido por linha com cerol em MG; jovem é preso

Um bebê de um ano e nove meses morreu depois de ser atingido por uma linha com cerol na tarde de quarta-feira, 27, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Civil, um jovem de 19 anos, que admitiu aos policiais que soltava pipa na região, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

O menino Ravi Oliveira Dias estava brincando quando foi atingido pela linha. Antes, o fio enroscou em uma moto. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. A linha com cerol foi apreendida pela polícia e o caso está sendo investigado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames. O velório do bebê começou na manhã desta quinta-feira, 28, na capela funerária Dom Bosco, no bairro Lagoinha, na capital mineira. O enterro está previsto para as 16h, no Cemitério da Paz.