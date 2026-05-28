Debate no Rio2C destaca inovação, TV 3.0 e incentivo ao audiovisual

. O encontro, que reúne anualmente profissionais da indústria criativa no Rio de Janeiro, ocorre até domingo (31), na Cidade das Artes.Ao debater os desafios do audiovisual diante das transformações tecnológicas e do fortalecimento das políticas públicas,

Antonia ressaltou também a relevância da TV 3.0 para o fortalecimento da comunicação pública.

A iniciativa é conjunta da EBC, do Ministério das Comunicações, e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“A TV 3.0 representa uma oportunidade de inovação tecnológica associada à democratização do acesso ao conteúdo nacional. A comunicação pública tem papel estratégico nesse processo, garantindo espaço para a diversidade cultural brasileira e para conteúdos produzidos em diferentes regiões do país.”

Coordenador do programa Cinemas, Paulo Feitosa abordou a importância de ampliar os espaços de exibição para o cinema brasileiro e aproximar o público das produções nacionais. O programa Cinemas tem como foco a formação de público, circulação de obras e incentivo à exibição. “O cinema brasileiro vive um momento importante de criatividade e reconhecimento. Precisamos aproveitar esse cenário para fortalecer os canais de difusão.”

A diretora de Preservação e Difusão Audiovisual do Minc, Daniela Fernandes, detalhou o programa Tela Brasil, previsto para ser apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado (31), durante o Rio2C.

“O Tela Brasil é uma iniciativa estratégica para ampliar o acesso ao audiovisual brasileiro, fortalecer a produção nacional e estimular a formação de público. É uma política que dialoga diretamente com inovação, inclusão e valorização da cultura brasileira.”



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Ao abordar a internacionalização do cinema brasileiro, a secretária do Audiovisual do Minc, Joelma Gonzaga, defendeu a construção de estratégias permanentes de circulação do conteúdo no exterior.

“Existe uma política pública sendo reconstruída, existe investimento, diálogo com o setor e uma estratégia para garantir que o Brasil volte a ocupar um lugar de protagonismo no cenário audiovisual mundial.”

Segundo ela, a internacionalização do setor não deve beneficiar apenas grandes produtoras, mas ampliar oportunidades para produções independentes e regionais.