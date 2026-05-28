Caso Kim Soo-hyun: youtuber acusado de difamar ator coreano envolvido em escândalo é preso

Autoridades da Coreia do Sul prenderam nesta semana o youtuber Kim Se-ui por utilizar sua plataforma para difamar o ator Kim Soo-Hyun.

Conhecido por k-dramas como Rainha das Lágrimas, o astro é acusado de ter mantido um relacionamento com Kim Sae-ron quando ela ainda era menor de idade e estava no ensino fundamental. A história veio à tona após a morte da atriz, aos 24 anos, em fevereiro do ano passado.

Segundo a rede BBC, a polícia e a promotoria alegam que o youtuber que comanda o canal Hover Lab manipulou provas para acusar falsamente Soo-hyun de ter mantido uma relação com Kim Sae-ron quando ela era menor. O astro, que está afastado da mídia desde o ano passado, sempre negou.

"A investigação confirmou que todas as suspeitas e evidências levantadas pelo Hover Lab contra Kim Soo-hyun eram infundadas", disse, em nota, a agência que cuida da carreira do ator.

Já o youtuber nega ter manipulado informações e disse que o mandado "sequer organizou minimamente os fatos básicos". O mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal Distrital Central de Seul na terça, 26, citando preocupações com a possibilidade de fuga ou destruição de provas.

Relembre o caso

A atriz de 24 anos Kim Sae-ron morreu por suicídio em 16 de fevereiro de 2025, no dia do aniversário de 37 anos de Kim Soo-hyun.

Após a apuração inicial da polícia, foi constatado que a atriz possuía uma dívida milionária desde 2022 com a Gold Medalist, empresa do ator. A dívida era o resultado de uma série de multas e descumprimentos de contrato que surgiram após um acidente causado pela atriz, que estava embriagada. Posteriormente, a família informou que ela tentou negociar o pagamento da dívida em partes, sem sucesso.

Uma semana após a morte, uma tia de Sae-ron afirmou que os dois iniciaram um relacionamento em 2015, quando a atriz tinha apenas 15 anos e Kim Soo-hyun, 27. O namoro teria durado seis anos e, durante esse período, ela abandonou sua agência para se juntar à Gold Medalist, fundada por ele em 2019. A informação foi negada pela empresa.

Outros membros da família expuseram, nas semanas seguintes, fotos e vídeos que comprovaram um relacionamento entre os dois. Parte destas provas foi divulgada por um canal no YouTube.

Meses depois da morte, o canal Hover Lab publicou uma gravação de voz em que Sae-ron confirma ter namorado o ator desde a adolescência. Segundo a polícia, a gravação foi gerada por inteligência artificial. Capturas de tela que mostrariam conversas entre os dois também foram manipuladas.

A última aparição pública do ator ocorreu em março do ano passado, quando ele disse, em coletiva de imprensa, que só havia namorado Sae-ron por um ano, quando ela já era maior de idade. Ele disse que o relacionamento não se tornou público porque, na época, ele promovia Tudo Bem Não Ser Normal, k-drama da Netflix.