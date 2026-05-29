Depoente lembra de afogamento em piscina e agressões

Um dos lugares que os dois frequentavam, de acordo com a estudante, era semelhante a um motel. Apesar disso, ela negou qualquer envolvimento de cunho sexual.

"Nessas vezes, ele me dava socos na cabeça e falava que eram mocas. Ele apertava meu braço muito forte. Teve uma vez que fomos para um quarto que tinha uma piscina. Fomos para a piscina, na parte da garagem, e ele ficava me afundando até eu encostar no chão. Eu levantava, e ele afundava de novo, várias vezes. Teve uma vez que ele apertou meu braço muito forte, e tive que colocar gesso. Ele falava que, se eu falasse para minha mãe, ela ficaria muito triste. Então, nunca contei para minha mãe e minha avó", relembra.

Kaylane não deu certeza sobre a quantidade de vezes que passou por episódios como esses, mas acredita terem sido mais de cinco. Ela conta que num dos casos precisou ir a hospital fazer exames.