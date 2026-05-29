RedeTV! amplia espaço de Sonia Abrão e aposta em nova faixa para turbinar audiência

A RedeTV! anunciou uma mudança significativa em sua programação e escolheu uma de suas maiores apostas para liderar a reformulação. A partir de 8 de junho, Sonia Abrão passará a comandar uma edição especial do A Tarde É Sua na faixa do meio-dia, ampliando sua presença diária na grade da emissora. A informação foi confirmada no programa desta quinta-feira, 28, pela própria apresentadora.





Ao entregar à jornalista um espaço historicamente desafiador em termos de audiência, a emissora busca fortalecer um período que enfrenta dificuldades para atrair público e competir com os telejornais das concorrentes.





A edição extra será exibida de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, funcionando como uma extensão do tradicional programa de entretenimento e substituindo o programa A Hora do Zap. Já a versão principal permanece inalterada, indo ao ar das 15h às 17h.





Com a mudança, Sonia Abrão passará a ocupar três horas da programação diária da RedeTV!, reforçando seu papel como um dos principais nomes do canal.