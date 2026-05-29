Suzana Alves, a 'Tiazinha' desabafa na TV sobre ter posado nua

Conhecida como "Tiazinha", Suzana Alves abriu o coração durante participação no programa The Noite, do SBT. Em conversa com Danilo Gentili, a atriz relembrou os bastidores de sua ascensão à fama e falou sobre um tema que ainda desperta reflexões em sua vida: o arrependimento de ter posado nua no auge do sucesso.





Mais de duas décadas após se despedir da personagem, Suzana acaba de lançar o livro Por Trás da Máscara - 21 Dias de Cura Para Você Encontrar sua Verdadeira Identidade, com experiências pessoais e aprendizados acumulados ao longo dos anos.





Na entrevista que foi veiculada nesta quinta-feira, 28, ela afirmou que encara aquele período com maturidade, mas reconhece que algumas decisões foram tomadas em circunstâncias muito diferentes das atuais. Segundo a atriz, a exposição do corpo foi um dos pontos que mais a incomodaram ao longo da carreira.





'Algo muito íntimo'





Durante a entrevista, a artista explicou que se arrepende da nudez por considerar que expôs algo extremamente pessoal. Apesar disso, fez questão de ressaltar que não vive presa ao passado nem sofre por causa da decisão.





"Eu me arrependo da exposição do nu, de algo tão íntimo", afirmou. A declaração chamou atenção por partir justamente de uma figura que se tornou um dos maiores símbolos de sensualidade da televisão brasileira nos anos 1990.





Suzana também revelou que aceitou gravar o piloto da personagem por necessidade financeira. Na época, ela precisava quitar dívidas da faculdade e viu no convite uma oportunidade de resolver o problema.





Segundo a atriz, a ideia de usar a famosa máscara surgiu como uma forma de preservar sua identidade e reduzir a exposição que sentia desde o início do projeto.