Ranking aponta os 10 melhores hospitais públicos do Brasil; veja a lista

Foi divulgado nesta sexta-feira, 29, um ranking com os melhores hospitais públicos do Brasil. Entre os dez estabelecimentos melhor avaliados, oito estão no Estado de São Paulo (veja abaixo).

A iniciativa é do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O levantamento avaliou 5.279 hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o País. Desse total, foram pré-selecionadas unidades públicas com mais de 50 leitos e atendimento exclusivo ao sistema público, resultando em uma lista final de 100 hospitais.

Foram considerados hospitais gerais, ou seja, adultos e pediátricos, e unidades especializadas em cardiologia, oncologia, ortopedia e maternidade, todos vinculados às esferas federal, estadual ou municipal. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não participaram da análise.

Critérios

O levantamento levou em conta critérios como acreditação hospitalar, taxa de mortalidade ajustada, porcentual de internações de alta complexidade, disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), taxa de ocupação e tempo médio de permanência dos pacientes internados.

Também foram considerados indicadores relacionados à eficiência hospitalar, compliance institucional e satisfação dos usuários.

A análise de eficiência foi conduzida com apoio do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead/UFMG), por meio da metodologia DEA (Data Envelopment Analysis), que mede eficiência relativa em organizações complexas.

"O Brasil possui centros hospitalares públicos altamente qualificados, e isso precisa ser divulgado para que seja conhecido pela sociedade", afirma em nota o médico sanitarista Renilson Rehem, ex-presidente do Ibross e idealizador da premiação.

Confira os 10 primeiros colocados:

1º - Hospital Estadual de Sumaré (SP)

2º - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO)

3º - Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP)

4º - Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

5º - Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG)

6º - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

7º - Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP)

8º - Hospital Estadual de Sapopemba (SP)

9º - Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP)

10º - Hospital Geral de Itapevi (SP)

Melhores hospitais na avaliação dos usuários

A premiação também apresentou a lista dos hospitais melhor avaliados pelos usuários. Diferentemente do ranking geral, a seleção teve distribuição geográfica mais diversa, embora a maior parte das unidades esteja concentrada na região Sudeste.

O levantamento foi conduzido pelo Instituto DataSenado entre os dias 14 e 20 de abril de 2026 e ouviu pacientes ou acompanhantes que receberam alta hospitalar em novembro de 2025 nas instituições participantes.

Dos 100 hospitais elegíveis para essa etapa, 64 encaminharam as informações necessárias para a realização das entrevistas, e 56 alcançaram quantidade estatisticamente válida de respostas para compor a avaliação final.

As entrevistas foram realizadas por telefone e a satisfação dos usuários foi medida a partir da nota atribuída à qualidade do hospital, em escala de zero a dez.

Confira a lista:

1º - Hospital Regional de Piracicaba (SP)

2º - Hospital Universitário Walter Cantídio (CE)

3º - Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

4º - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE)

5º - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES)

6º - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

7º - Hospital Estadual de Américo Brasiliense (SP)

8º - Hospital Regional de Registro (SP)

9º - Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP)

10º - Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS)