Elisa Lucinda comenta reencontro com namorado 40 anos depois: 'Amor nos reconectou'

Em cartaz no Rio de Janeiro com a peça Ensaio Para uma Ideia: O Improviso da Griô, em que relembra seus 40 anos de carreira, Elisa Lucinda, 68, sobe aos palcos ao lado de um velho conhecido, seu atual namorado Glaucus Linx, 66. A atriz e o músico tiveram um breve romance no final dos anos 1980, quando a capixaba chegou à capital fluminense.

"Tivemos um relacionamento curto, mas muito marcante", contou ela ao jornal Extra. "Ele foi embora para a França, viajou em turnê e voltou casado ao Brasil. Eu também já estava comprometida. Mas, no ano passado, o amor nos reconectou."

Elisa se separou em 2025 do ex-marido, o fotógrafo Jonathan Estrella, 37. Embora a diferença de idade entre ela e Linx não seja tão grande, ela ainda usou os poucos anos a mais para fazer um charme. "Brinquei com ele: "Não saio com novinhos!", porque Glaucus é dois anos mais jovem do que eu".

Sobre o relacionamento com o ex-marido, a atriz disse que sentia certa "vantagem" em relação a Estrella por causa de sua experiência de vida. "Havia uma autonomia emocional, nada de ciúme. Etarismo é balela! Velho ou novo, quem é que não gosta de um chamego? Tesão tem a ver com estar disposta e atenta ao fogo da vida!"

Na mesma entrevista, Elisa lembrou seus primeiros momentos no Rio de Janeiro, em 1987, quando passou a apresentar suas poesias em bares frequentados por outros artistas. "Eu me apresentava à meia-noite, horário em que os artistas chegavam para jantar depois de seus shows e suas peças. Assim eu conheci e me tornei amiga de Beth Carvalho, Martinho da Vila, Paulo José, Tizuka Yamazaki, Manoel Carlos."

"Eu, mulher preta, com bundão e olhos verdes, quase um clichê sexualizado, cheguei ao Rio querendo ser atriz e poeta. Foram muitas as dificuldades, muitos os assédios sofridos", lembrou. "Eles me questionavam: 'O Brasil não lê! Como você quer ser reconhecida com poesia?'. Eu respondia: 'Eu leio para o Brasil!'. Tenho a vitória de não dever nada a ninguém. Consegui tudo por caminhos muito dignos, sou Independente Futebol Clube."

Além da peça, em cartaz no Manouche, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Elisa também está no ar como Zuzu em Coração Acelerado, novela das 19h da Globo criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.