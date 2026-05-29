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Repórter é agredida em entrada ao vivo em João Pessoa; veja vídeo

Jornalista conduzia uma reportagem sobre os preços do milho verde

Repórter Jessica Aquino sofre agressões, ao vivo, no programa 'Tribuna Livre'
Repórter Jessica Aquino sofre agressões, ao vivo, no programa 'Tribuna Livre' -

A repórter Jessica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, foi agredida durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 29. A jornalista conduzia uma reportagem para o programa Tribuna Livre no Mercado Central de João Pessoa, capital do estado, sobre os preços do milho verde às vésperas do início das festas juninas.

No vídeo, é possível ver quando uma pessoa entra no quadro, empurra a repórter e começa a dar tapas nela. O apresentador, Bruno Pereira, se assusta e demonstra preocupação, enquanto lamenta o episódio de violência.

O âncora ainda tenta chamar a repórter novamente e perguntar se ela está bem, mas uma pessoa da equipe informa que ela está chorando e não tem condições de voltar para o ar. Em nota, a TV Arapuan repudiou a situação e afirmou que o caso foi registrado e as providências cabíveis estão sendo tomadas.

"Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe e da direção da emissora. Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado."

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