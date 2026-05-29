Repórter é agredida em entrada ao vivo em João Pessoa; veja vídeo

A repórter Jessica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, foi agredida durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 29. A jornalista conduzia uma reportagem para o programa Tribuna Livre no Mercado Central de João Pessoa, capital do estado, sobre os preços do milho verde às vésperas do início das festas juninas.

No vídeo, é possível ver quando uma pessoa entra no quadro, empurra a repórter e começa a dar tapas nela. O apresentador, Bruno Pereira, se assusta e demonstra preocupação, enquanto lamenta o episódio de violência.

O âncora ainda tenta chamar a repórter novamente e perguntar se ela está bem, mas uma pessoa da equipe informa que ela está chorando e não tem condições de voltar para o ar. Em nota, a TV Arapuan repudiou a situação e afirmou que o caso foi registrado e as providências cabíveis estão sendo tomadas.

"Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe e da direção da emissora. Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado."