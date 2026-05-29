Quem é Igor Cosso, ator que se casou com bailarino da 'Dança dos Famosos'?

O ator Igor Cosso, de 35 anos, se casou com o bailarino e coreógrafo Heron Leal, em cerimônia civil realizada nesta quinta-feira, 28. Os dois celebraram a união em uma publicação no Instagram.

Juntos há mais de seis anos, Igor e Heron noivaram em uma viagem às Maldivas em 2024. O ator, conhecido por papéis em novelas como Mania de Você, Salve-se Quem Puder, na Globo, e Apocalipse e Os Dez Mandamentos, na Record, começou a atuar na TV em 2011.

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Igor teve sua trajetória transformada quando se mudou para o Rio de Janeiro em 2009, para fazer um curso de férias no teatro. Durante as aulas, foi descoberto por uma produtora de elenco e acabou fazendo uma participação em Malhação.

Nos anos seguintes, permaneceu na TV e começou a produzir e escrever suas próprias peças de teatro. Mania de Você foi sua primeira novela das 21h, em que interpretou o personagem Gael.

Igor assumiu o relacionamento com Heron, que participou do Dança dos Famosos como coreógrafo em 2025, em junho de 2020, quando publicou em suas redes uma foto com o então namorado. Posteriormente, ele relatou ter perdido seguidores ao revelar sua sexualidade.