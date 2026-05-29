Buscas por homem que desapareceu em passeio de moto aquática em Ilhabela chegam ao sexto dia

As buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que desapareceu no mar em Ilhabela (SP) no último domingo, 24, chegaram ao sexto dia nesta sexta-feira, 29, ainda sem sucesso em encontrá-lo.

Dheoge desapareceu após sair de moto aquática para dar uma passeio com uma amiga. Os dois estavam em uma festa em uma lancha com outros conhecidos. Ao perceberem que os dois estavam demorando para voltar, os amigos começaram a procurá-los.

As buscas pelo rapaz nesta sexta contaram uma lancha e dois botes infláveis de salvamento do Grupamento de Bombeiros Marítimo, com o total de oito tripulantes. Também são utilizadas três embarcações da Marinha, uma aeronave da Aeronáutica e o helicóptero Águia da Polícia Militar. As buscas são encerradas por volta das 18h devido à falta de luminosidade e retomadas pela manhã.

A amiga de Dheoge, Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada com vida na última terça-feira, 26, e recebeu alta hospitalar na quinta-feira, 28. Ao sair do hospital, Bruna pediu que as pessoas continuassem orando por Dheoge.

"Eu também peço, encarecidamente, que continuem orando pelo meu colega, que ainda não foi encontrado. Agradeço a todos pela preocupação. Agora vou para casa para poder descansar e ver minha família", disse.

Últimos momentos antes da saída

Um amigo de Dheoge que estava na festa na lancha, Dyego Dutra da Silva, contou ter usado a moto aquática momentos antes. "Eu tinha ido buscar energético de jet ski com o Mineiro (outro amigo presente no local). Foi quando voltamos, o Mineiro atracou o jet na lancha e foi para o banheiro porque ele estava passando meio mal", relembrou em entrevista à TV Vanguarda, afiliada local da Globo.

Logo em seguida, Dheoge teria pegado o equipamento para o passeio com Bruna. "A gente percebeu (que eles tinham saído) porque fazia tempo que eles tinham ido para o mar, o Mineiro perguntou por eles quando saiu do banheiro. E também já estava dando a hora da locação da lancha, foi aí que a gente partiu de embarcação à procura deles", contou.

Até a última quinta-feira, a principal hipótese da investigação sobre o ocorrido era a de que a moto aquático tenha tido uma pane e parado de funcionar, afundando em seguida. O equipamento foi localizado na segunda-feira, 25, e encaminhado para perícia.

"Pelo que eu soube, pelo que eu apurei, ainda não é nada oficial, tendo em vista que a embarcação, o jet ski, está para fins periciais. A embarcação parou no meio do mar, apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, ela começou a afundar, aí eles tiveram que desembarcar e ficaram à deriva todo esse período no mar", disse o delegado responsável pelo caso, Caio Nunes de Miranda, em entrevista à Vanguarda.

Bruna foi encontrada flutuando no mar por dois pescadores. Ela boiava graças ao colete salva-vidas que usava e não teve ferimentos graves. Contudo, precisou ficar internada dois dias no hospital Mário Covas, em Ilhabela, devido ao esforço físico e à falta de alimentação e água nos dois dias que passou à deriva.