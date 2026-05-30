Facção tinha gestor financeiro

Agentes encontraram diálogos envolvendo Rabicó e o principal operador financeiro da facção, identificado apenas como Alexsandro, o 'Tec'. Ele era responsável pela lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada, movimentações bancárias e utilização de terceiros para ocultar patrimônio e valores ilícitos.

As diligências apontaram que o suspeito atuava como verdadeiro gestor financeiro do CV. O esquema usava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem e movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo para conferir aparência de legalidade aos recursos do tráfico.