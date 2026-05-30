Investigação da DRE durou um ano e quatro meses

Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de um ano e quatro meses de investigação da DRE, que identificou estrutura criminosa com atuação interestadual voltada à lavagem de dinheiro para a facção. Os mandados de prisão, de busca e apreensão e as medidas patrimoniais foram deferidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado, após denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Além de equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a operação contou com efetivo integrado da Polícia Civil e da Polícia Militar, mobilizando agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), entre outras especializadas.