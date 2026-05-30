Avião monomotor cai sobre imóvel na Baixada Fluminense e piloto morre

Rio - Um avião monomotor caiu sobre uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (30). O piloto da aeronave de pequeno porte não resistiu e morreu no acidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h45. Em nota, a corporação informou que militares do quartel de Queimados encontraram a vítima já sem vida na Rua Irmãos Moreira. A área está sendo preservada para a realização da perícia e, em seguida, o corpo seguirá para o Instituto Médico Legal.