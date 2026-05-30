Morre Marcia Lucas, montadora responsável pelo sucesso de 'Star Wars', aos 80 anos

Marcia Lucas, vencedora do Oscar de Melhor Montagem em 1978, morreu aos 80 anos, vítima de um câncer. A morte foi confirmada em comunicado à imprensa estrangeira na noite de sexta-feira, 29.

"Marcia será lembrada como uma contadora de histórias brilhante, uma pioneira para as mulheres no cinema, uma amorosa mãe e avó, uma anfitriã generosa e uma amiga leal cujo humor e brilho enchiam todos os ambientes em que ela entrava", diz o comunicado. "Sua influência no filme é inegável, mas aqueles que a conheciam melhor sempre lembrarão da forma como ela deixava a vida mais vívida, linda, divertida e cheia de amor."

Primeira esposa de George Lucas, Marcia é conhecida pelos fãs de Star Wars - assim como o próprio ex-marido - como uma das principais responsáveis pelo sucesso da franquia. Uma das poucas pessoas cuja opinião importava para o cineasta em seus filmes, a editora foi quem deu a ideia para a morte de Obi-Wan (Alec Guinness) acontecer na Estrela da Morte e quem insistiu na manutenção do "beijo de boa sorte" dado por Leia (Carrie Fisher) em Luke (Mark Hamill) durante o resgate da princesa.

Assumidamente menos capaz na criação de roteiros que seus contemporâneos e famoso por não ter o melhor tato na hora de dirigir atores - o que já causou atritos com Harrison Ford durante as filmagens da Trilogia Original de Star Wars -, o próprio Lucas admite que a franquia não teria atingido o sucesso sem o trabalho de Marcia.

Originalmente, o cineasta havia contratado o inglês John Jympson (A Pequena Loja de Horrores) para comandar a edição de Star Wars: Uma Nova Esperança, mas detestou o primeiro corte. Foi então que Marcia, que já havia trabalhado com o ex-marido em Loucuras de Verão e editado a versão final de Taxi Driver de Martin Scorsese, assumiu a montagem. Foi por suas mãos que o Episódio IV ganhou a dinâmica, o ritmo e o maravilhamento que conquistou o mundo, tornando-se um dos principais pilares da cultura pop atual.

Por seu trabalho no longa, ela venceu o Oscar de Melhor Montagem em 1978 (ela já havia sido indicada por Loucuras de Verão em 1974). Ela retornou à Trilogia Original para um trabalho não creditado numa versão inicial em O Império Contra-Ataca e para comandar a edição de O Retorno de Jedi.

Outros trabalhos relevantes de Marcia incluem Alice Não Mora Mais Aqui e New York, New York, ambos de Scorsese, e O Candidato, de Michael Ritchie, todos sendo considerados clássicos aclamados pela crítica.

Marcia foi casada com Lucas entre 1969 e 1983, casando-se posteriormente com Thomas Joseph Rodrigues, supervisor do Rancho Skywalker, com quem esteve entre 1986 e 1993.

Além de seu importante trabalho em Hollywood, a editora deixa as filhas Amanda Lucas e Amy Soper, além de três netos.